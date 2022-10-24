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24 окт 2022

В России начали торговать автомобилями Volkswagen из Китая

В России начали торговать автомобилями Volkswagen из Китая

Cразу на нескольких торговых площадках появились объявления о продаже нескольких новых Volkswagen Bora, которые были произведены в Китае. Интересно, но объявления не носят частного характера, так как предложения идут от крупной дилерской сети

Все автомобили представлены в единственной, но богатой на опции комплектации Elite с 1,5-литровым атмосферным мотором по цене 2,49 миллиона рублей. В оснащение VW Bora входят светодиодная оптика, электрозеркала и 16-дюймовые колёсные диски. Интерьер седана отделан кожей, медиасистема сопровождается 8-дюймовым дисплеем и 6 динамиками, предусмотрены круиз-контроль и двухзонный климат-контроль, а также задние парктроники и люк в крыше.

Фактически, Bora – это та же самая европейская Jetta за исключением моторной гаммы и некоторых внешних штрихов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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