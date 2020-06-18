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18 июн 2020

Volkswagen предложил клиентам самостоятельно собирать машины

Volkswagen предложил клиентам самостоятельно собирать машины
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen объявила о запуске новой услуги для своих клиентов, заказавших электрический хэтчбек e-Golf. Покупатели смогут попасть на конвейер в Дрездене и поучаствовать в сборке своей машины

Доступ на территорию предприятия будет осуществляться под строгим надзором сотрудников концерна. Группа из четырех посетителей сможет принять участие в пяти этапах сборки. Они смогут самостоятельно поставить радиатор охлаждения вместе с декоративной решеткой, установить фонари, шильдики электрического «Гольфа» и даже поучаствовать в стыковке силовой установки и кузова.

Все пять этапов сборки электрокара займут 2,5 часа. Помимо непосредственного участия, в стоимость услуги входит экскурсия с гидом по производственной и выставочной зоне предприятия, а также десятипроцентная скидка на все сувенирные товары концерна и напиток. Интересно, много ли найдется желающих на такую услугу, учитывая тот факт, что она является платной. Хотя, ощущение того, что ты покупаешь машину, собранную тобой же, дорогого стоит…

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