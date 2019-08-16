Volkswagen плюет на гендерное равенство

В рекламных отделах концерна, работают, безусловно, креативные люди, но сексисты все до одного. Во всяком случае, такого мнения придерживается британское Управление рекламных стандартов (ASA), которое запретило показ рекламы электрического хэтчбека Volkswagen e-Golf

Проблема заключается в следующем: в видео показаны мужчины в роли путешественников, спортсменов и астронавтов, тогда как женщины, по сценарию, занимаются приготовлением еды, стиркой и прогулками с детьми. Из-за этого на рекламу было подано уже несколько жалоб из-за гендерных стереотипов.

В итоге ролик запретили согласно новому правилу, касающемуся гендерных различий в рекламе, которое вступило в силу в Великобритании в июне 2019 года. В ASA отметили, что главной причиной изъятия рекламы Volkswagen e-Golf является стереотип о том, что мужчины более рисковые, а женщины должны заниматься исключительно домашним хозяйством.