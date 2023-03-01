Volkswagen представил обновленный ID.3

Как отличить модернизированный электрокар от дорестайлингового варианта. Отвечаем - только по внешности. Неужели, инженеры никак не поработали с автомобилем?

К сожалению, практически нет - мотор здесь прежний. Он развивает 204 лошадиные силы. Блок аккумуляторов тоже не изменился. Клиент может выбирать между батареей на 58 и 77 кВт.ч. Соответственно, в первом случае запас хода составит 426 километров, а во втором - 546.

В будущем у обновлённого ID.3 могут появиться более доступные варианты с меньшими аккумуляторами. На этапе рыночного запуска в 2019 году хэтчбек комплектовался ещё и 45-киловаттной батареей с запасом хода не более 330 километров. По каким-то причинам эту модификацию быстро убрали с рынка, хотя руководство и пообещало вернуть "дешевый" ID.3 с более скромным запасом хода.

Volkswagen ID.3 получил новый передний бампер с развитыми дефлекторами, а также иной капот. Оптика обрела необычный светодиодный рисунок, в цветовой гамме и дизайне колёсных дисков появились дополнительные варианты.

