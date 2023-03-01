Автомобильный портал Motorpage
1 мар 2023

Volkswagen представил обновленный ID.3

Volkswagen представил обновленный ID.3
Автор фото: фирма-производитель

Как отличить модернизированный электрокар от дорестайлингового варианта. Отвечаем - только по внешности. Неужели, инженеры никак не поработали с автомобилем?

К сожалению, практически нет - мотор здесь прежний. Он развивает 204 лошадиные силы. Блок аккумуляторов тоже не изменился. Клиент может выбирать между батареей на 58 и 77 кВт.ч. Соответственно, в первом случае запас хода составит 426 километров, а во втором - 546.

В будущем у обновлённого ID.3 могут появиться более доступные варианты с меньшими аккумуляторами. На этапе рыночного запуска в 2019 году хэтчбек комплектовался ещё и 45-киловаттной батареей с запасом хода не более 330 километров. По каким-то причинам эту модификацию быстро убрали с рынка, хотя руководство и пообещало вернуть "дешевый" ID.3 с более скромным запасом хода.

Volkswagen ID.3 получил новый передний бампер с развитыми дефлекторами, а также иной капот. Оптика обрела необычный светодиодный рисунок, в цветовой гамме и дизайне колёсных дисков появились дополнительные варианты.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen ID.3 (2023)

Volkswagen представил обновленный ID.3

01 марта 2023

Volkswagen "отрезает" от себя Россию

27 февраля 2023
Volkswagen Touareg

Раскрыта внешность нового Volkswagen Touareg

16 февраля 2023

Volkswagen Golf станет доступным электрокаром

15 февраля 2023
Volkswagen Atlas (2024)

Представлен обновленный Volkswagen Atlas

10 февраля 2023
Volkswagen Passat

На российском рынке снова появился Volkswagen Passat

08 февраля 2023

 Новости Volkswagen ID.3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Geely Tugella - geely tugella (2022) дамский угодник
Тест драйв
26 февраля 2023

Geely Tugella
"Дамский угодник"
Exeed VX - exeed vx (2022) как правильно (не)потратить пять миллионов рублей
Тест драйв
22 февраля 2023

Exeed VX
"Как правильно (не)потратить пять миллионов рублей"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 1 1