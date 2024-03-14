Представлены “заряженные” версии Volkswagen ID.3 и ID.7

Семейство моделей ID.3 и ID.7 пополнилось более мощными версиями под названием GTX. Автомобили получили спортивный дизайн и новые электрические силовые установки

Хэтчбек ID.3 GTX оснастили одним электромотором на 286 л.с., а в полноприводной модификации - двумя, суммарной мощностью 326 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 6 и 5,6 с. соответственно. Для обеих версий положен аккумулятор емкостью 79 кВт*ч. Максимальных запас хода - 600 км. Что касается универсала ID.7 GTX Tourer, то тут предложена только двухмоторная версия суммарной мощностью 340 л.с. и соответственно полным приводом. Как и в предыдущем случае, основная тяга идет на задние колеса, а передний электродвигатель подключается по необходимости. Емкость аккумулятора - 86 кВт*ч. Запас хода пока не рассекретили, но отмечается, что автомобиль способен заряжаться с 10% до 80% от розетки максимальной мощностью 200 кВт примерно за 30 минут.

В плане дизайна версии GTX выполнены в одинаковой стилистике. Автомобили отличаются более новыми бамперами с крупными воздухозаборниками, слегка доработанной оптикой, другими колесными дисками (20 дюймов у “тройки” и 21 дюйм у “семерки”), а также салоном со спортивными сиденьями и красными акцентами. “Заряженным” ID.3 и ID.7 доработали рулевое управление и перенастроили подвеску. Полноприводные модификации получили и адаптивные амортизаторы.