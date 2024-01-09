Автомобильный портал Motorpage
9 янв 2024

Автомобили Volkswagen получат функцию Chat GPT

Автомобили Volkswagen получат функцию Chat GPT
Автор фото: фирма-производитель

На выставке CES, которая будет проходить с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Volkswagen представит обновленный голосовой помощник IDA с функцией искусственного интеллекта Chat GPT. Данная система будет устанавливаться на модели ID, Tiguan, Passat и Golf

На данный момент компания не дает точные объяснения о том, какие ограничения будут у нового голосового помощника. Скорее всего, речь идет исключительно о функции искусственного собеседника, который может ответить на любые вопросы водителя или пассажира. Конечно, система будет интегрирована и в “мультимедийку”, что позволит облегчить возможность поиска или рекомендации развлекательного контента. Активация происходит через обращение “Привет, IDA” или нажатием специальной кнопки на рулевом колесе.

Из анонса следует, что Chat GPT не будет иметь доступ к техническим данным автомобиля, следовательно, указать на определенные проблемы, которые могут возникать во время движения, он не может. Более того, компания обещает, что все данные о водителе и все вопросы, заданные искусственному интеллекту, не будут отправляться в глобальный ИИ, а автоматически стираться из базы данных после завершения диалога.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen оснастила свои модели обновленной системой предупреждения водителя и пассажиров

08 декабря 2023
Volkswagen ID.7 Vizzion

В Китае стартовали продажи Volkswagen ID.7 Vizzion

23 ноября 2023
Volkswagen Tiguan (2024)

В Европе стартуют продажи обновленного Volkswagen Tiguan

07 ноября 2023

Обновлены Volkswagen ID.4 и ID.5

11 октября 2023
Volkswagen Up GTI (2020)

Volkswagen up! ушел в историю

10 октября 2023

Анонсировано следующее поколение Volkswagen Golf

03 октября 2023

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) полюбить питер весной Тест драйв
08 января 2024

Omoda C5
"Полюбить Питер весной"
Voyah Free - voyah free (2023) ресурсный тест
Тест драйв
05 января 2024

Voyah Free
"Ресурсный тест Voyah Free EV"
Hongqi E HS9 - hongqi e hs9 (2020) красное знамя и маленькое черное платье
Тест драйв
02 января 2024

Hongqi E HS9
"Красное знамя и маленькое черное платье"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 2 3 3