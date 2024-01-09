Автомобили Volkswagen получат функцию Chat GPT

На выставке CES, которая будет проходить с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Volkswagen представит обновленный голосовой помощник IDA с функцией искусственного интеллекта Chat GPT. Данная система будет устанавливаться на модели ID, Tiguan, Passat и Golf

На данный момент компания не дает точные объяснения о том, какие ограничения будут у нового голосового помощника. Скорее всего, речь идет исключительно о функции искусственного собеседника, который может ответить на любые вопросы водителя или пассажира. Конечно, система будет интегрирована и в “мультимедийку”, что позволит облегчить возможность поиска или рекомендации развлекательного контента. Активация происходит через обращение “Привет, IDA” или нажатием специальной кнопки на рулевом колесе.

Из анонса следует, что Chat GPT не будет иметь доступ к техническим данным автомобиля, следовательно, указать на определенные проблемы, которые могут возникать во время движения, он не может. Более того, компания обещает, что все данные о водителе и все вопросы, заданные искусственному интеллекту, не будут отправляться в глобальный ИИ, а автоматически стираться из базы данных после завершения диалога.