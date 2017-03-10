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10 мар 2017

Беспилотник от Volkswagen

Беспилотник от Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

Новый электро-концепт Volkswagen Sedric не имеет ни руля, ни педалей так же, как и места для водителя

В салоне 2+2 есть кресла только для пассажиров, а все общение с автомобилем сведется к голосовым командам. Впрочем, один элемент управления здесь все же есть – кнопка и кольцо, которые, по-видимому, должны находиться в кармане у владельца машины. Они отвечают за вызов беспилотника к двери дома и показывают точное время прибытия, а слепым людям еще и помогают дойти до двери машины, подавая вибросигналы.

Volkswagen подчеркивает, что автомобили именно его производства в прошлом способствовали демократизации и повышению личной мобильности по всему миру. Новый концепт продолжает эту идею, но уже на новом уровне, а инвестиции в сервис Gett только приближают беспилотное будущее, доступное каждому. Впрочем, концепт Sedric может быть и личным автомобилем, иметь выбранную заказчиком комплектацию и один из брендов, входящих в концерн VAG. Личный автомобиль должен стать не просто транспортом, но и помощником владельца – полностью самостоятельно возить детей в школу, искать место на парковке и забирать покупки из магазина.

К слову, именно багажника Volkswagen Sedric не имеет, вместо него сумки и чемоданы предлагается перевозить прямо в салоне. Интерьер тоже необычен: в его отделке использованы вставки из березовой коры. Передний ряд кресел расположен против хода движения, но пассажиры заднего кресла могут наблюдать за происходящим на дороге через прозрачный экран OLED с технологией дополненной реальности, выполняющй роль ветрового стекла.

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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