Автомобильный портал Motorpage
10 дек 2019

«Дизельгейт» продолжается

«Дизельгейт» продолжается

Концерну Volkswagen угрожает новый многомиллионный штраф. На этот раз призвать производителя к ответственности решило правительство Канады

Собственно, руководство страны кленового листа выдвинуло обвинение 60 пунктам. Из них большинство связан с незаконным ввозом VW около 128 тысяч автомобилей, которые не соответствовали стандартам выбросов. Речь идёт о периоде с января 2008-го по декабрь 2015 года. Два оставшихся нарушения касаются предоставления недостоверной информации.

Обвинения были выдвинуты по итогам расследования, которое в течение 4 лет проводила компания Environment and Climate Change Canada. Оно было посвящено дизельным двигателям Volkswagen и программному обеспечению, используемому для сокрытия реального уровня выбросов вредных веществ. Детали расследования пока засекречены. Известно, что VW в конце текущей недели придётся предстать перед судом Онтарио. Вероятнее всего, в качестве наказания концерн обяжут выплатить ещё один внушительный штраф. Правда, согласно информации издания Global News, Volkswagen полностью сотрудничал со следствием во время расследования. Предполагается, что у немецкого концерна уже подготовлено признание вины и вариант решения конфликта. 

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Golf

Российский Volkswagen Golf лишится DSG

10 декабря 2019

Volkswagen запустил собственный сервис автомобильной подписки

05 декабря 2019
Volkswagen Tiguan

Volkswagen отзовет автомобили в России из-за дефекта подушек безопасности

03 декабря 2019
Volkswagen Polo GTS

Новый седан VW Polo «зарядили»

02 декабря 2019
Volkswagen ID.3 1st Edition 2020

Volkswagen подарит Китаю очень много денег

27 ноября 2019
Volkswagen Viloran

Представлен Volkswagen Viloran

22 ноября 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде
Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 8 2 9