«Дизельгейт» продолжается

Концерну Volkswagen угрожает новый многомиллионный штраф. На этот раз призвать производителя к ответственности решило правительство Канады

Собственно, руководство страны кленового листа выдвинуло обвинение 60 пунктам. Из них большинство связан с незаконным ввозом VW около 128 тысяч автомобилей, которые не соответствовали стандартам выбросов. Речь идёт о периоде с января 2008-го по декабрь 2015 года. Два оставшихся нарушения касаются предоставления недостоверной информации.

Обвинения были выдвинуты по итогам расследования, которое в течение 4 лет проводила компания Environment and Climate Change Canada. Оно было посвящено дизельным двигателям Volkswagen и программному обеспечению, используемому для сокрытия реального уровня выбросов вредных веществ. Детали расследования пока засекречены. Известно, что VW в конце текущей недели придётся предстать перед судом Онтарио. Вероятнее всего, в качестве наказания концерн обяжут выплатить ещё один внушительный штраф. Правда, согласно информации издания Global News, Volkswagen полностью сотрудничал со следствием во время расследования. Предполагается, что у немецкого концерна уже подготовлено признание вины и вариант решения конфликта.