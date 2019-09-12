Фольксваген родит очередного малыша

Немецкий концерн выпустит новый компактный кроссовер длиной не более 4 метров, который окажется в самом начале линейки немецкой марки

Об этом радостном событии сообщает издание Quatro Rodas, со ссылкой на главу южноамериканского подразделения автопроизводителя Пабло ди Си.

Подробностей о проекте нет, но многие СМИ придерживаются мнения, что речь идет о возобновлении проекта маленького кроссовера Taigun, прототипы которого были показаны в 2012 и 2014 году. Разработкой серийного автомобиля длиной не более четырех метров займется бразильское подразделение Volkswagen. При этом новинка позиционируется в качестве глобальной модели, которая, в том числе, доберется и до Европы.

Основой автомобиля станет модульная платформа MQB-A0, используемая на хэтчбеке Polo. На этой же шасси построят купе-кроссовер T-Sport, который также разрабатывают в Бразилии и представят весной следующего года.