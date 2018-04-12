Нынешний глава концерна Volkswagen AG Маттиас Мюллер возглавил его с началом Дизельгейта, когда в отставку ушел Мартин Винтеркорн, который взял на себя основную вину за обман потребителей.

Мюллер провел довольно жесткую политику сокращения расходов, например, Audi, Porsche и Volkswagen закрыли заводские гоночные команды в гонках на выносливость и чемпионате мира по ралли. Был взят курс на электрификацию модельных рядов, ускорены работы по обновлению самых популярных моделей. Многие прогнозировали концерну Volkswagen AG гигантские убытки, но при Мюллере концерн не только сохранил прибыльность, но и поставил очередной рекорд продаж автомобилей.

Однако агентство Reuters с ссылкой на собственные источники сообщило, что в ближайшее время Маттиас Мюллер будет отправлен в отставку, а его место займет глава марки Volkswagen Герберт Диес. С чем связано такое решение не сообщается.

Позднее концерн Volkswagen распространил заявление, в котором сообщил, что в компании планируется реорганизация системы управления, которая может привести к некоторым кадровым перестановкам в руководящем составе. При этом, в сообщении отмечается, что Маттиас Мюллер «продемонстрировал общую готовность внести свой вклад в грядущие изменения».

Контракт Маттиаса Мюллера истекает в 2020 году. В прошлом году прокуратуру Германии возбудила против него уголовное дело по подозрению в манипуляциях на рынке акций. Кроме Мюллера по делу проходит глава наблюдательного совета Дитер Пих и бывший глава концерна Мартин Винтеркорн.

