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5 ноя 2024

Глава Volkswagen назвал главные причины глубочайшего кризиса за всю историю бренда

Глава Volkswagen назвал главные причины глубочайшего кризиса за всю историю бренда

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм назвал главные ошибки компании, которые привели к самому серьезному кризису в истории бренда

В частности, Оливер Блюм рассказал, что компании трудно было пережить скандал 2015 года, связанный с вредными выхлопами в автомобилях и впоследствии названный дизельгейт. Бренду пришлось в итоге выплатить штрафы на общую сумму в 32 миллиарда евро. Также Блюм назвал ошибочным сворачивание разработки модульной платформы для будущих моделей, что в итоге привело к задержанию выхода электрокара ID.3 на рынок (более того, у автомобиля было много дефектов). В завершении перечисления причин кризиса, он упомянул несостоятельность собственного программного обеспечения. IT-специалисты компании так и не смогли создать серьезного конкурента другим автомобильным брендам.

Заявление гендиректора VW произошло на фоне митинга сотрудников компании в этот понедельник. Многие работники вышли с факелами перед штаб-квартирой завода в Вольфсбурге, требуя повышения заработной платы на 7% и гарантий на трудоустройство. Напомним, что сейчас Volkswagen рассматривает несколько возможностей спасения компаний из-за сильного падения продаж. Речь идет о вероятном закрытии трех из десяти заводов в Германии, увольнении десятков тысяч работников и сокращении заработных плат до 18%.

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