Глава Volkswagen назвал главные причины глубочайшего кризиса за всю историю бренда

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм назвал главные ошибки компании, которые привели к самому серьезному кризису в истории бренда

В частности, Оливер Блюм рассказал, что компании трудно было пережить скандал 2015 года, связанный с вредными выхлопами в автомобилях и впоследствии названный дизельгейт. Бренду пришлось в итоге выплатить штрафы на общую сумму в 32 миллиарда евро. Также Блюм назвал ошибочным сворачивание разработки модульной платформы для будущих моделей, что в итоге привело к задержанию выхода электрокара ID.3 на рынок (более того, у автомобиля было много дефектов). В завершении перечисления причин кризиса, он упомянул несостоятельность собственного программного обеспечения. IT-специалисты компании так и не смогли создать серьезного конкурента другим автомобильным брендам.

Заявление гендиректора VW произошло на фоне митинга сотрудников компании в этот понедельник. Многие работники вышли с факелами перед штаб-квартирой завода в Вольфсбурге, требуя повышения заработной платы на 7% и гарантий на трудоустройство. Напомним, что сейчас Volkswagen рассматривает несколько возможностей спасения компаний из-за сильного падения продаж. Речь идет о вероятном закрытии трех из десяти заводов в Германии, увольнении десятков тысяч работников и сокращении заработных плат до 18%.