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16 ноя 2021

Глава Volkswagen объявляет конец кризиса полупроводников

Глава Volkswagen объявляет конец кризиса полупроводников
Автор фото: фирма-производитель

Герберт Дисс заявил в интервью немецким СМИ, что дефицит полупроводников закончится в ближайшее время. Впрочем, топ-менеджер считает, что  автомобильной промышленности придется еще долго восстанавливаться

«Мы продолжаем двигаться вперед и пытаемся справиться с этим. Я надеюсь, что худшее позади. К сожалению, в следующем году мы, конечно, не сможем построить все автомобили, которые хотели бы» - заявил Дисс на выступлении в рамках Национальной экономической конференции в Берлине.  Напомним, что в октябре 2021-го продажи автомобилей всего концерна Volkswagen AG упали на 33,5% относительно октября 2020-го.

Отметим, что независимые эксперты предполагают, что ситуация с полупроводниками нормализуется лишь в середине следующего года.  Если говорить о восстановлении автомобильного рынка, то в Европе делают ставку на 2022 год. Более быстрое восстановление стоит ожидать в КНР. В Соединённых Штатах стоит ждать аналогичную картину, как в случае с Европой. А вот в Южной Америке рынок, скорее всего, восстановится не раньше 2023 года. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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