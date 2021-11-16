Глава Volkswagen объявляет конец кризиса полупроводников

Герберт Дисс заявил в интервью немецким СМИ, что дефицит полупроводников закончится в ближайшее время. Впрочем, топ-менеджер считает, что автомобильной промышленности придется еще долго восстанавливаться

«Мы продолжаем двигаться вперед и пытаемся справиться с этим. Я надеюсь, что худшее позади. К сожалению, в следующем году мы, конечно, не сможем построить все автомобили, которые хотели бы» - заявил Дисс на выступлении в рамках Национальной экономической конференции в Берлине. Напомним, что в октябре 2021-го продажи автомобилей всего концерна Volkswagen AG упали на 33,5% относительно октября 2020-го.

Отметим, что независимые эксперты предполагают, что ситуация с полупроводниками нормализуется лишь в середине следующего года. Если говорить о восстановлении автомобильного рынка, то в Европе делают ставку на 2022 год. Более быстрое восстановление стоит ожидать в КНР. В Соединённых Штатах стоит ждать аналогичную картину, как в случае с Европой. А вот в Южной Америке рынок, скорее всего, восстановится не раньше 2023 года.