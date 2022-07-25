Глава Volkswagen внезапно ушел в отставку

Еще пару дней назад Герберт Дисс обращался к сотрудникам с ежегодным обращением в честь приближения летних каникул, а теперь внезапная новость – топ-менеджер уходит с поста исполнительного директора Volkswagen

Куда именно переходит Дисс – не уточняется, мы только знаем, что увольнение состоялось по обоюдному соглашению сторон. Герберт Дисс начал руководить немецким автогигантом в 2018 году на фоне скандала с вредными выбросами дизельных двигателей. Встав у руля компании, Дисс взял курс на тотальную электрификацию модельного ряда, хотя здесь Volkswagen ожидало много неудач – выпуски новинок срывались (в частности, из-за проблем с ПО), вдобавок ко всему начались судебные тяжбы с профсоюзами из-за сокращения рабочих мест.