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25 июл 2022

Глава Volkswagen внезапно ушел в отставку

Глава Volkswagen внезапно ушел в отставку
Еще пару дней назад Герберт Дисс обращался к сотрудникам с ежегодным обращением в честь приближения летних каникул, а теперь внезапная новость – топ-менеджер уходит с поста исполнительного директора Volkswagen.
Куда именно переходит Дисс – не уточняется, мы только знаем, что увольнение состоялось по обоюдному соглашению сторон. Герберт Дисс начал руководить немецким автогигантом в 2018 году на фоне скандала с вредными выбросами дизельных двигателей. Встав у руля компании, Дисс взял курс на тотальную электрификацию модельного ряда, хотя здесь Volkswagen ожидало много неудач – выпуски новинок срывались (в частности, из-за проблем с ПО), вдобавок ко всему начались судебные тяжбы с профсоюзами из-за сокращения рабочих мест.
 
Место Герберта Дисса займет Оливер Блюм. Интересно, но вместе с тем он же сохранит свой пост главы марки Porsche. Опыт работы в Volkswagen у него большой – в компании он начал трудиться еще в далеком 1994 году - будучи студентом Брауншвейгского технического университета: начинал со стажировки в Audi.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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