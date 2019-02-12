Испытания холодом для электричества

В шпионские объективы уже который раз попал электрический хэтчбек концерна Volkswagen. В этот раз автомобиль засняли в рамках зимних испытаний. Необычно, что новинка все еще сохраняет полный камуфляж, учитывая то, что, по некоторым данным, продажи автомобиля начнутся до конца нынешнего года

Что касается самого автомобиля, то он станет частью «зеленой» линейки I.D. На данный момент внутри компании новинка носит название Neo. В основу электромобиля ляжет модульная платформа MEB, разработанная специально для машин с полностью электрическими силовыми установками. Интересно, что по размерам новинка будет аналогична обычному "Гольфу".

С технической точки зрения стоит ожидать, что автомобиль будет заднеприводным. Полным приводом "зеленый" хэтчбек будет обделен, как и гаммой моторов, ибо силовая установка у автомобиля предполагается одна - 170-сильный электромотор. Что касается запаса хода, то в зависимости от емкости блока аккумуляторов новинка сможет проезжать без подзарядки батарей от 330 до 550 километров.