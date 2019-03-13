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13 мар 2019

Электрический суббренд

Электрический суббренд
Автор фото: фирма-производитель

Около месяца назад в СМИ появилась информация о том, что Volkswagen готовится вывести на рынок бюджетный электрокар. Однако, недавно стало известно, что планы компании выходят за рамки одного автомобиля

Дело том, что немецкий концерн готовит целую линейку бюджетных моделей. Кроме того, все они будут продаваться под отдельным брендом. Интересно, что производство автомобилей будет налажено в Германии, причем каждую модель будут выпускать в рекордные для индустрии сроки — менее чем за десять часов. Это очень мощный показатель, учитывая тот факт, что цикл производства машины с ДВС в среднем занимает около суток.

По словам руководителя отдела Volkswagen по стратегии и маркетингу Майкла Йоста, именно сокращение времени производства позволит снизить себестоимость моделей. Дело в том, что, на данный момент, практически невозможно сбить цены на материалы и комплектующие, в результате чего даже недорогие электрокары стоят значительно дороже собратьев с классическими ДВС.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Autocar

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