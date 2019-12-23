Электромобили Volkswagen глючат

Производство первого серийного электромобиля Volkswagen стартовало еще 4 ноября. Однако, первой партии автомобилей (около тридцати тысяч штук) могут потребоваться серьезные доработки

Немецкие СМИ сообщают о неких "серьезных проблемах с программным обеспечением", зафиксированных у первых ID.3. Природа проблем не уточняется, но, по предварительным данным, на электромобили устанавливается прошивка, не готовая к эксплуатации в реальных условиях.

Сообщается, что первые 10 тысяч собранных машин не попадут к клиентам, пока не придет пора полностью обновить их софт. Ожидается, что произойдет это к весне следующего года. Аналогичная судьба может ожидать и следующие 20 тысяч – с той лишь разницей, что у этих электромобилей обновить программное обеспечение можно будет "по воздуху".