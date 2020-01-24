Канада сильно покарала Volkswagen

Volkswagen Group продолжает получать штрафы за «Дизельгейт». В этот раз обвинение предъявили власти Канады и оштрафовали концерн на 149,7 миллиона долларов

По сообщениям агентства Reuters, в декабре Volkswagen Group предъявили обвинение в импорте на территорию Канады почти 128 000 автомобилей, нарушающих нормы выбросов CO2. Концерну предъявили 60 обвинений, после чего он признал вину в нарушении канадского закона о защите окружающей среды.

По словам прокуроров, штраф, который получил концерн, самая большая для страны сумма наказания за нарушение экологического закона. Прокурор Том Лемон назвал штраф беспрецедентным и уточнил, что он в 26 раз превышает предыдущее рекордное наказание. Все деньги, которые правительство страны получит от Volkswagen, пойдут на поддержку экологических проектов на национальном уровне как в крупных городах, так и в провинциях по всей территории Канады.