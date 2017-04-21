Вам говорит о чем-нибудь имя Phideon? А ведь это бывший Volkswagen Phaeton, который остался исключительно на китайском рынке и является там флагманом модельной линейки немецкой компании. На автосалон в Шанхае немцы привезли гибридный вариант этой модели

От обычной версии с бензиновым двигателем Volkswagen Phideon PHEV внешне отличается С-образными светодиодными ходовыми огнями, дисками, конфигурация которых улучшает аэродинамику и наличием розетки рядом с заправочной горловиной.

Силовая установка объединяет 2-литровый турбомотор, электродвигатель и блок батарей небольшой емкости. На полных баке и зарядке представительский седан может проехать до 850 километров. При этом в Volkswagen утверждают, что средний расход топлива у довольно тяжелой машины составляет всего 2,3 литра на 100 километров.

Также на гибридной версии дебютировали новая аудиосистема с высоким качеством звука, проекционный дисплей и информационно-развлекательная система с 9,2-дюймовым экраном.

Напомним, что на других рынках Volkswagen прекратил продажи Phaeton из-за низкого спроса. Флагманскую позицию займет лифтбэк Arteon, построенный на базе VW Passat и заменивший в гамме «четырехдверное купе» СС.