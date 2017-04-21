Автомобильный портал Motorpage
21 апр 2017

Китайский флагман Volkswagen стал гибридным

Китайский флагман Volkswagen стал гибридным
Автор фото: фирма-производитель

Вам говорит о чем-нибудь имя Phideon? А ведь это бывший Volkswagen Phaeton, который остался исключительно на китайском рынке и является там флагманом модельной линейки немецкой компании. На автосалон в Шанхае немцы привезли гибридный вариант этой модели

От обычной версии с бензиновым двигателем Volkswagen Phideon PHEV внешне отличается С-образными светодиодными ходовыми огнями, дисками, конфигурация которых улучшает аэродинамику и наличием розетки рядом с заправочной горловиной.

Силовая установка объединяет 2-литровый турбомотор, электродвигатель и блок батарей небольшой емкости. На полных баке и зарядке представительский седан может проехать до 850 километров. При этом в Volkswagen утверждают, что средний расход топлива у довольно тяжелой машины составляет всего 2,3 литра на 100 километров.

Также на гибридной версии дебютировали новая аудиосистема с высоким качеством звука, проекционный дисплей и информационно-развлекательная система с 9,2-дюймовым экраном.

Напомним, что на других рынках Volkswagen прекратил продажи Phaeton из-за низкого спроса. Флагманскую позицию займет лифтбэк Arteon, построенный на базе VW Passat и заменивший в гамме «четырехдверное  купе» СС.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen обещает низкие цены на электромобили

21 апреля 2017
Volkswagen ID Crozz Concept 2017

Volkswagen разработал кроссовер с управляемостью купе

19 апреля 2017
Volkswagen ID

Volkswagen привезет в Шанхай электрический кроссовер

14 апреля 2017
Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter получил внедорожную версию

04 апреля 2017
Volkswagen Polo

Volkswagen экспортирует российские автомобили

24 марта 2017

Volkswagen отзывает Passat, Touran и Caddy

21 марта 2017

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Vitara - личный опыт. suzuki vitara 2015 ценности жизни Автопутешествия
20 апреля 2017

Suzuki Vitara
"Ценности жизни"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 в парном разряде
Тест драйв
19 апреля 2017

Suzuki SX4
"В парном разряде"
Renault Sandero Stepway - renault sandero stepway 2015 всеобщий любимец
Тест драйв
17 апреля 2017

Renault Sandero Stepway
"Всеобщий любимец"

Написано новостей:

1 8 6 9 9