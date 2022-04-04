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4 апр 2022

Когда заработает завод Volkswagen?

Когда заработает завод Volkswagen?
Автор фото: фирма-производитель

Как известно многие зарубежные автомобильные предприятия в России простаивают.  В основном это происходит из-за задержек поставок запчастей и срыва налаженных логистических цепочек. Когда это прекратится?

Точно никто сказать не может – автопроизводители стараются делать очень аккуратные прогнозы. К примеру, концерн Volkswagen  объявил, что простой на заводах в Нижнем Новгороде и Калуге продлится до конца майских праздников. Правда, некоторые эксперты предполагают, что возобновление производства произойдет лишь в июне этого года.

Сообщается, что концерну необходимо наладить весь механизм доставки запчастей через Турцию и Грузию, так как транзит через Украину, по понятным  причинам, невозможен, а Польша уже успела наложить вето на поставку. Напомним, что Volkswagen прекратил поставлять российским дилерам Skoda, VW и Bentley 25 февраля 2022 года. На такой шаг концерн пошел из-за тяжелой ситуации на мировой арене.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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