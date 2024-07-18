Компания Volkswagen провела презентацию нового кросс-купе ID.Unyx

Модельный ряд Volkswagen пополнился новым электрическим кросс-купе ID.Unyx, но в перспективе Unyx станет отдельным суббрендом марки. Новинка оценивается от 209 900 до 249 900 юаней (от 2 530 000 до 3 000 000 рублей)

В основе конструкции ID.Unyx находится платформа Volkswagen MEB. Стандартная версия оснащена одним электромотором мощностью 286 л.с. и батареей емкостью 77 кВт*ч. Запас хода составит 621 км по циклу CLTC. Полноприводная модификация оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. и батарей на 82,4 кВт*ч с запасом хода 565 км.

Точные габариты модели: 4663/1860/1610 мм., при колесной базе в 2766 мм. Дизайн новинки рассекретили не так давно, но салон мы фактически видим впервые. На передней панели установлены два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Также автомобиль получил 3D-аватара, выступающего в роли голосового ассистента с искусственным интеллектом. Также здесь есть система помощи водителю, поддерживающая автономное движение по полосе, помощь при смене полосы, а также автоматическая парковка.