Концептуальный Volkswagen ID.X - конкурент Tesla Model 3

Компания Volkswagen представила концептуальный электромобиль ID.X. Производство серийной версии должно начаться в 2025 году

Презентация автомобиля прошла на автомобильной выставке iD.Treffen в Локарно. Автомобиль получил агрессивный спортивный дизайн с карбоновыми вставками и 20-дюймовыми колесными дисками. Внешний облик концепта основан на модели Volkswagen ID.7, который дебютировал весной этого года. ID.X также получил крупное антикрыло, заниженную на 60 мм подвеску, широкие колесные арки и красную строчку по пластиковым бортам.

Известно, что мощность электромотора на ID.X составляет 558 л.с. Емкость аккумулятора и запас хода пока не разглашаются. Для сравнения, ID.7 получил электрическую установку мощностью 286 л.с. и 550 Нм. Емкость батареи - 77 или 86 кВт*ч. Запас хода - 615 и 700 км соответственно.