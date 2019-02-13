Между маленьким и большим

Volkswagen готовит новинку в сегменте минивэнов. Автомобиль, в первую очередь, предназначается для китайского рынка, где подобный транспорт пользуется большим спросом

Первые снимки нового минивэна Volkswagen были сделаны еще осенью 2018-го. Правда, на тех кадрах вэн скрывался за другой новинкой марки – закамуфлированной локальной версией кроссовера T-Cross. Так что на него особо никто не обратил внимания, а недавно в распоряжении «поднебесного» издания Bitautо оказались свежие фото минивэна, которые позволяют рассмотреть автомобиль уже со всех сторон.

В основе автомобиля лежит, уже всем известная, платформа MQB, а внешний облик выполнен в актуальном фирменном стиле Volkswagen – переднюю часть оформили так же как у последних Jetta и китайского Passat. Также минивэн получил светодиодную оптику и сдвижные двери. Что касается техники, то автомобилю пророчат установку двух двигателей. Первый - бензиновый двигатель 2.0 TSI, а второй- 1.4 TSI, мощностью в 150 лошадиных сил. Все подробности должны появиться осенью текущего года – ожидается, что именно тогда новый минивэн выйдет на китайский рынок.