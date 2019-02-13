Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2019

Между маленьким и большим

Между маленьким и большим

Volkswagen готовит новинку в сегменте минивэнов. Автомобиль, в первую очередь, предназначается для китайского рынка, где подобный транспорт пользуется большим спросом

Первые снимки нового минивэна Volkswagen были сделаны еще осенью 2018-го. Правда, на тех кадрах вэн скрывался за другой новинкой марки – закамуфлированной локальной версией кроссовера T-Cross.  Так что на него особо никто не обратил внимания, а недавно в распоряжении «поднебесного» издания Bitautо оказались свежие фото минивэна,  которые позволяют рассмотреть автомобиль уже со всех сторон.

В основе автомобиля лежит, уже всем известная, платформа MQB, а внешний облик выполнен в актуальном фирменном стиле Volkswagen – переднюю часть оформили так же как у последних Jetta и китайского Passat. Также минивэн получил светодиодную оптику и сдвижные двери. Что касается техники, то автомобилю пророчат установку двух двигателей. Первый -  бензиновый двигатель 2.0 TSI, а второй- 1.4 TSI, мощностью в 150 лошадиных сил. Все подробности должны появиться осенью текущего года – ожидается, что именно тогда новый минивэн выйдет на китайский рынок. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , Bitauto

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen

Испытания холодом для электричества

12 февраля 2019
Volkswagen Jetta GLI

Superjetta

08 февраля 2019
Volkswagen

Пляжный зелёный

31 января 2019

Volkswagen T-Roc Cabrio «пойман» в Швеции

21 января 2019
Volkswagen Golf

Golf оказался «засвечен»

21 января 2019
Volkswagen T-Roc R

Volkswagen тестирует заряженного «малыша»

18 января 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Lexus LX - lexus lx 2016 инвестиция в движимость
Тест драйв
08 февраля 2019

Lexus LX
"Lexus LX 570: инвестиция в движимость"
Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба?
Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 7 8 5