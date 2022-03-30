Найден автомобиль работающий на кофе

Чем только машины не заправляли: и обычным бензином, и газом, и спиртом, даже дровами. Казалось бы, что еще можно «скормить» машине, чтобы заставить ее сдвинуться с места. Инженеры Volkswagen придумали – давайте воспользуемся кофе!

Этому проекту уже десять лет , а пишем мы про него, так как автомобиль недавно всплыл на одном из аукционов, где его уникальность оценили в пару десятков тысяч долларов. Итак, эту машину создали в Volkswagen на базе старенького хэтчбека Scirocco середины восьмидесятых годов.

Фактически машина работала не на самом кофе, а на газу. Поясним, в качестве резервуара здесь использовалась большая бочка на крыше – в нее засыпали кофе, нагревали до высоких температур, а затем резко остужали. В результате таких реакций выделялся диводород, который поступал в мотор. Вас наверняка интересует, каким был расход «топлива» на сотню. Отвечаем - требовалось около двадцати килограмм молотых зерен.