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30 мар 2022

Найден автомобиль работающий на кофе

Найден автомобиль работающий на кофе
Автор фото: фирма-производитель

Чем только машины не заправляли: и обычным бензином, и газом, и спиртом, даже дровами. Казалось бы, что еще можно «скормить» машине, чтобы заставить ее сдвинуться с места. Инженеры Volkswagen придумали – давайте воспользуемся кофе!

Этому проекту уже десять лет , а пишем мы про него, так как автомобиль недавно всплыл на одном из аукционов, где его уникальность оценили в пару десятков тысяч долларов. Итак, эту машину создали в Volkswagen на базе старенького хэтчбека  Scirocco  середины восьмидесятых годов.

Фактически машина работала не на самом кофе, а на газу. Поясним, в качестве резервуара здесь использовалась большая бочка на крыше – в нее засыпали кофе, нагревали до высоких температур, а затем резко остужали. В результате таких реакций выделялся диводород, который поступал в мотор. Вас наверняка интересует, каким был расход «топлива» на сотню. Отвечаем -  требовалось около двадцати килограмм молотых зерен.

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За рулем

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