Немецкое разнообразие

В 2020 году Volkswagen может представить сразу несколько любопытных версий Tiguan и Arteon. По данным некоторых изданий, это будут купе-кроссовер, Shooting Brake и машины с шильдиком R

Сначала стоит сказать пару слов о Tiguan. Во-первых, купеобразная версия кроссовера будет позиционироваться ступенькой выше, чем обычный Tiguan. Предполагается, что Tiguan Coupe будет доступен только в самых мощных и дорогих исполнениях. То есть, автомобиль будет предлагаться с 2-литровым 243-сильным турбодизелем и 223-сильным бензиновым 2.0 TSI. Оба - в тандеме с 7-ступенчатым роботом DSG с двойным сцеплением.

Что касается автомобиля Arteon Shooting Brake, то по стилистике он будет соответствовать обычному лифтбеку, однако, получит больше пространства для задних пассажиров и гораздо более вместительный багажный отсек. Изменения коснутся и моторной линейки, инсайдеры говорят, что руководство марки обсуждает возможность установки на новинку двигателя VR6, обладающего мощностью в 405 сил.