Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2019

Немецкое разнообразие

Немецкое разнообразие
Автор фото: фирма-производитель

В 2020 году Volkswagen может представить сразу несколько любопытных версий Tiguan и Arteon. По данным некоторых изданий, это будут купе-кроссовер, Shooting Brake и машины с шильдиком R

Сначала стоит сказать пару слов о Tiguan. Во-первых, купеобразная версия кроссовера будет позиционироваться ступенькой выше, чем обычный Tiguan. Предполагается, что Tiguan Coupe будет доступен только в самых мощных и дорогих исполнениях. То есть, автомобиль будет предлагаться с 2-литровым 243-сильным турбодизелем и 223-сильным бензиновым 2.0 TSI. Оба - в тандеме с 7-ступенчатым роботом DSG с двойным сцеплением.

Что касается автомобиля Arteon Shooting Brake, то по стилистике он будет соответствовать обычному лифтбеку, однако, получит больше пространства для задних пассажиров и гораздо более вместительный багажный отсек.  Изменения коснутся и моторной линейки, инсайдеры говорят, что руководство марки обсуждает возможность установки на новинку двигателя VR6, обладающего мощностью в 405 сил. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
auto motor und sport

Комментарии к новости

Последние новости

...

Турбо-Калуга

14 марта 2019
Volkswagen

Электрический суббренд

13 марта 2019

Планы светового масштаба

12 марта 2019
Volkswagen ID.Buggy concept 2019

Volkswagen представил багги

05 марта 2019
Volkswagen Touareg 2020

Укорам вопреки

27 февраля 2019
Jetta

Jetta - самостоятельная марка

27 февраля 2019

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 и mitsubishi eclipse cross 2018 инстинктам вопреки Тест драйв
15 марта 2019

Mitsubishi Outlander
"Инстинктам вопреки"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 если мерить в чемоданах
Тест драйв
13 марта 2019

KIA Cee'd
"KIA Ceed SW: если мерить в чемоданах"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 отвечает на вызовы мегаполиса
Тест драйв
11 марта 2019

Lada Vesta Cross
"О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса"
Toyota C-HR, Nissan Juke - сравнительный тест. nissan juke 1.6 2017 и toyota c-hr 2.0 2017. чем покоряют сердца дам японские «малыши»
Сравнительный тест
08 марта 2019

Toyota C-HR, Nissan Juke
"Toyota C-HR и Nissan Juke – чем покоряют сердца дам японские «малыши»"

Написано новостей:

2 2 9 8 4