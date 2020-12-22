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22 дек 2020

Новый флагман Volkswagen станет электрокаром

Новый флагман Volkswagen станет электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн собирается разработать электрический седан. По идейному воплощению он будет близок к модели Phaeton

Нет никаких данных ни о внешности автомобиля, ни о его технических характеристиках. Лишь сообщение от Automotive News, что, мол, такой автомобиль появится к 2025 году и составит конкуренцию Tesla Model S.  Строго говоря, по техническим данным все же есть информация, однако не подтвержденная.

Так указывается, что товарная версия электрокара получит название ID.6. Ее построят на платформе MEB, которую используют и младшие «электрички». Запас хода заявляется на уровне в 700 километров. Про силовую установку не раскрывают ничего. Последнее что можно сказать – производство машины наладят в Вольфсбурге. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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