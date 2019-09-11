Новый электрокар Volkswagen ID.3 получит спортивную версию

Автомобиль в таком исполнении получит литеру «R» к названию, кто бы сомневался. К слову сообщается, что мощность электромобиля будет сопоставима с мощностью обычного Golf GTI

Новый серийный электрокар Volkswagen ID.3 в будущем может получить «заряженную» R-версию. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на члена правления немецкого концерна Юргена Штакманна. Ожидается, что такая модификация экологически чистого хэтчбека дебютирует в 2024 году. «Все очень просто. Если у R-линейки есть будущее, оно должно быть электрическим. Это произойдет, конечно, не в следующем году, нам нужно время, чтобы определить, что будет представлять R-модели в электрическом мире», — заявил топ-менеджер.

В случае если проект увидит зеленый свет, ID.3 R получит систему полного привода, а мощность электромотора будет сопоставима с Golf GTI, который только лишь готовится к дебюту. Предполагаемая мощность автомобиля- 250 лошадиных сил.