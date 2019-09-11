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11 сен 2019

Новый электрокар Volkswagen ID.3 получит спортивную версию

Новый электрокар Volkswagen ID.3 получит спортивную версию
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль в таком исполнении получит литеру «R» к названию, кто бы сомневался. К слову сообщается, что мощность электромобиля будет сопоставима с мощностью обычного Golf GTI

Новый серийный электрокар Volkswagen ID.3 в будущем может получить «заряженную» R-версию. Об этом сообщает Autocar со ссылкой на члена правления немецкого концерна Юргена Штакманна. Ожидается, что такая модификация экологически чистого хэтчбека дебютирует в 2024 году. «Все очень просто. Если у R-линейки есть будущее, оно должно быть электрическим. Это произойдет, конечно, не в следующем году, нам нужно время, чтобы определить, что будет представлять R-модели в электрическом мире», —  заявил топ-менеджер.

В случае если проект увидит зеленый свет, ID.3 R получит систему полного привода, а мощность электромотора будет сопоставима с Golf GTI, который только лишь готовится к дебюту. Предполагаемая мощность  автомобиля- 250 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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