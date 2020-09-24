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24 сен 2020

Официально представлен первый электрокроссовер Volkswagen

Официально представлен первый электрокроссовер Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер с задним приводом поступит в продажу в Европе в 2020 году, позже будут доступны и полноприводные модификации с двумя силовыми агрегатами

Новинку построили на модульной платформе MEB (аналог MQB), которую создали специально для разработки электромобилей. Длина машины составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1636 миллиметров. Дизайн новинки напоминает концепт Crozz, а также, по признанию дизайнеров, получил черты классических моделей Beetle.

Изначально в продажу поступят заднеприводные кроссоверы с одним электромотором мощностью 204 лошадиных сил. Такая версия сможет проезжать без подзарядки до 520 км (WLTP). Максимальная скорость -160 км в час. Разгон до сотни у такой машины занимает 8,5 секунд. Позже клиентам предложат полноприводный ID.4 мощностью 306 лошадиных сил. Полный набор силовых установок пока раскрывать не стали. Например, ожидается появление автомобиля с 300- и 500-сильной электрическими установками.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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