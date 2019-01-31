Пляжный зелёный

Немецкая марка распространила эскизы нового концепта, мировая премьера которого состоится на Женевском автосалоне

Судя по изображениям, автомобиль очень близок к своему историческому прототипу - багги, построенному на шасси легендарного “Жука”, который имел бешеную популярность в 60-е и 70-е годы.

Новый же багги построен на платформе MEB, которая разработана специально для будущих электрокаров концерна Volkswagen. Концепт багги, в свою очередь, создан для того, чтобы показать, насколько многогранна новая «тележка» — мол, она подходит не только для массовых машин разных сегментов, но и для нишевых моделей.

О технических параметрах представители компании умалчивают, как и о перспективах серийного производства. Есть предположение, что в компании попросту не задумываются о серийном выпуске багги, лишь по той причине, что сейчас существует необходимость сконцентрироваться на производстве массовых электрических моделей.