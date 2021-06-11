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11 июн 2021

Представлен новый Volkswagen Multivan

Представлен новый Volkswagen Multivan
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen представил минивэн Multivan седьмого поколения, который  можно назвать действительно новым.

Давайте сосредоточимся на технической части автомобиля, так как именно здесь сосредоточено  девяносто процентов всех изменений.  Во-первых, автомобиль перевели на модульную платформу MQB. Во-вторых, в гамме силовых установок появился гибрид, который создан на базе турбо-мотора 1.4. Общая мощность -214 лошадиных сил. Также в гамме присутствуют два бензиновых мотора с турбонаддувом (1.5 и  2 литра), а также двухлитровый турбодизель на 150 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то машина позаимствовала много черт от модели Golf восьмого поколения. Интерьер также существенно изменился. Так, например,  третий ряд сидений превратился из цельного дивана в набор отдельных кресел.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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