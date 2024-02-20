Представлен первый электрический универсал от Volkswagen

Компания Volkswagen готовит пополнение модельного ряда своим первым электрическим универсалом ID.7 Tourer. Основным рынком для автомобиля станет Европа

В плане дизайна ID.7 Tourer практически полностью соответствует лифтбеку ID.7. У них также идентичная длинна - 4961 мм и колесная база - 2971 мм. Ширина и высота составляют 1862 мм и 1536 мм соответственно. Новый кузов позволил увеличить багажное пространство до 605 л., а со сложенным задним рядом - 1714 л. Отмечается, что без необходимости складывания задних сидений в багажник помещаются предметы длиной до 1075 мм. Одной из главных фишек автомобиля стала панорамная крыша, которая способна затемняться с помощью одного нажатия кнопки.

ID.7 Tourer оснащается одним электромотором мощностью 282 л.с. и 545 Нм крутящего момента. Этот же мотор приводит в движение и лифтбек. Покупателям предложены две батареи на выбор емкостями 77 кВт*ч или 86 кВт*ч. Максимальный запас хода составляет 685 км. Батарея поддерживает систему быстрой зарядки мощностью до 200 кВт. С 10% до 80% автомобиль сможет “заправиться” за 30 минут.