Представлен самый мощный Volkswagen ID.3

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал на своей странице в LinkedIn фотографии и информацию об экспериментальном электрическом хэтчбеке ID.X

Да, это не серийная модель, а, скажем так, некая проба пера и демонстрация технологий. Начать стоит с того, что новинка, по сравнению с обычным электромобилем, максимально облегчена. Двухсоткилограммовая разница в весе обеспечивается широким использованием композитных материалов.

Что касается технической части, то новинка укомплектована двумя моторами (по одному на каждую ось) Суммарная отдача – более 300 лошадиных сил. Отметим, что на модели применено искусственное ограничение скорости на 180 километрах в час.