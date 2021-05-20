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20 май 2021

Представлен самый мощный Volkswagen ID.3

Представлен самый мощный Volkswagen ID.3
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал на своей странице в LinkedIn фотографии и информацию об экспериментальном электрическом хэтчбеке ID.X

Да, это не серийная модель, а, скажем так, некая проба пера и демонстрация технологий. Начать стоит с того, что новинка, по сравнению с обычным электромобилем, максимально облегчена. Двухсоткилограммовая разница в весе  обеспечивается широким использованием композитных материалов.

Что касается технической части, то новинка укомплектована двумя моторами (по одному на каждую ось) Суммарная отдача – более 300 лошадиных сил.  Отметим, что  на модели применено искусственное ограничение скорости на 180 километрах в час.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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