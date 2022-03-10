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10 мар 2022

Представлен серийный Volkswagen ID.Buzz

Представлен серийный Volkswagen ID.Buzz
Автор фото: фирма-производитель

Новинка практически полностью повторяет концепт 2017 года, а заодно несет в себе множество отсылок к классическим моделям T1 и T2

Разумеется, серийная машина выглядит несколько проще своей концептуальной версии - пластика кузовных панелей стала менее выразительной, изменились фары. Также на серийный микроавтобус установили обычные боковые зеркала и ручки дверей вместо камер и сенсоров.

Любопытно, но новинка получилась достаточно компактной - длина даже до пяти метров не дотягивает (4712 миллиметров). При этом через пару месяцев нам покажут удлиненную версию модели (прибавка длины в 250 миллиметров).

Модель будет предлагаться лишь с одним электромотором. Мощность двигателя — 154 кВт (201 л.с.), крутящий момент — 310 Нм. Емкость стандартной литий-ионной батареи —  77 кВт*ч.  Паспортный запас хода составляет 400 километров. Подзаряжать батарею можно от быстрой станции мощностью до 170 кВт. В этом случае запас энергии от 5 до 80% можно восполнить всего за 30 минут. Также машина сама способна выступать источником энергии для внешних объектов

При написании новости использовалась информация:
Drom

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