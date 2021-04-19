Представлен Volkswagen ID.6

Новый электрокар стал первым в модельном ряду, кто получил трехрядную компоновку салона. Модель станет эксклюзивом для рынка Поднебесной.

Что касается технических данных, то новинка построена на платформе MEB, то есть модели ID.3 и ID.4 приходятся «шестерке» родными братьями. Двигатели - новый кроссовер будет предлагаться в одномоторной и двухмоторной спецификации. Последняя предполагает силовую установку мощностью в 306 лошадиных сил. Базовая модификация будет двух типов – там может быть установлен как 179-сильный, так и 204-сильный мотор.

Батарей будет также две – на 58 и 77 киловатт-часов. Соответственно, запас хода здесь будет следующим: с «младшей» батареей – 430 километров, со «старшей» - 590 километров. Важно заметить, что показатели определены по циклу NEDC, который является более точным, чем предшествующий тип – WLTP.