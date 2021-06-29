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29 июн 2021

Представлен Volkswagen Passat Alltrack

Представлен Volkswagen Passat Alltrack
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volkswagen объявила спецификации обновлённого универсала Passat Alltrack для российского рынка. Заметим, что автомобиль приедет на российский рынок в несколько урезанном виде.

Под последней фразой мы подразумеваем тот факт, что универсал будет доступен лишь в одной конфигурации – с полным приводом и с бензиновым мотором, который развивает аж 220 лошадиных сил мощности.  Кроме того, машина получит электронную блокировку дифференциала, которая седану недоступна вовсе.

Что касается оснащения, то машине обещаны светодиодные фары с матрицами, динамические поворотники, трехзонный климат-контроль, полный электропакет, комплекс систем безопасности, включая ассистентов контроля полосы, помощи при парковке и так далее.  Заметим, что у машины будут и адаптивные амортизаторы с электронным управлением, которые можно настроить максимально под себя.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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