Представлен Volkswagen Passat Alltrack

Компания Volkswagen объявила спецификации обновлённого универсала Passat Alltrack для российского рынка. Заметим, что автомобиль приедет на российский рынок в несколько урезанном виде.

Под последней фразой мы подразумеваем тот факт, что универсал будет доступен лишь в одной конфигурации – с полным приводом и с бензиновым мотором, который развивает аж 220 лошадиных сил мощности. Кроме того, машина получит электронную блокировку дифференциала, которая седану недоступна вовсе.

Что касается оснащения, то машине обещаны светодиодные фары с матрицами, динамические поворотники, трехзонный климат-контроль, полный электропакет, комплекс систем безопасности, включая ассистентов контроля полосы, помощи при парковке и так далее. Заметим, что у машины будут и адаптивные амортизаторы с электронным управлением, которые можно настроить максимально под себя.