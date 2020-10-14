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14 окт 2020

Представлен Volkswagen Taos

Представлен Volkswagen Taos
Автор фото: фирма-производитель

Volkswagen представил новый компактный кроссовер под названием Taos — в модельной иерархии марки он занял позицию на полступени ниже, чем Tiguan. Кроссовер приедет и в Россию

Новинка на 240 мм короче Тигуана в его «растянутой» версии, то есть ее длина составляет 4465 мм. Колесная база Таоса — 2690 мм, на 100 мм меньше, чем у семиместного Тигуана. При этом по размерам Taos практически копирует стандартный европейский Tiguan и по длине, и по базе — разница выходит всего в 1 см. Не смущайтесь такой небольшой разницей в параметрах, кроссовер разрабатывался с нуля. Фактически это адаптированная и локализованная в Америке версия китайского Tharu, который выпускается с 2018-го и сам является слегка удлиненной и перелицованной модификацией Шкоды Карок, производимой с 2017 года.

Для Таоса заявлен всего один силовой агрегат — 160-сильный 1,5-литровый ДВС серии EA211. Он работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» при переднем приводе и с 7-скоростным «роботом» DSG — при полном.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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