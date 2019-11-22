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22 ноя 2019

Представлен Volkswagen Viloran

Представлен Volkswagen Viloran

Компания Volkswagen привезла на автосалон в Гуанчжоу самый крупный минивэн марки под названием Viloran

В основе Volkswagen Viloran лежит модульная платформа MQB в самой растянутой вариации — аналогичную «тележку» использует кроссовер Teramont. Спереди минивэн очень похож на Touareg — сходство обеспечивает идентичная оптика и оформление решётки радиатора. Сзади новинка выдержана в духе Passat для китайского рынка.

Что касается силовых установок, то новый минивэн получит только один двигатель – бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 220 л.с. (350 Н•м). Любопытно, что производитель пока не раскрывает точной информации о трансмиссиях. Сообщается, что  минивэн могут укомплектовать как семиступенчатым «роботом» DSG, так и классическим автоматом. К слову, автомобиль будет предлагаться исключительно в переднеприводном исполнении. 

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