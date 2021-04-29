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29 апр 2021

Представлен заряженный Volkswagen ID.4 GTX

Представлен заряженный Volkswagen ID.4 GTX
Автор фото: фирма-производитель

От обычного электрокара версия GTX отличается наличием двух электромоторов, полного привода и некоторыми дизайнерскими штрихами.

С моторов и начнем. Общая мощность силовой установки  -299 лошадиных сил. На задней оси – стоит 204-сильный мотор, а на передней  - 95-сильный агрегат. Интересно, что весь «табун» лошадей не будет доступен водителю постоянно. В Volkswagen уточняют, что пиковая мощность доступна только в течение 30 секунд.

Что касается динамических характеристик, то заряженный  ID.4 GTX разгоняется до сотни менее чем за шесть с половиной секунд. Разница по сравнению с обычным ID.4 – две секунды. Между тем, максимальная скорость автомобиля искусственно ограничена на отметке в 180 километров в час.  К слову, дополнительный мотор несколько снизил автономность кроссовера, так как батареи здесь остались стандартными. Официальная величина – 450 километров, тогда как обычный ID.4 легко преодолевает  рубеж в 500 с лишним километров.

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