Окружной суд Сан-Франциско утвердил окончательную сумму компенсаций, которую немецкий концерн Volkswagen AG должен будет выплатить своим официальным дилерам в США.

Судья Чарльз Брейер, который с самого начала занимается рассмотрением так называемого «дизельного скандала» в США, вынес решение относительно суммы компенсаций официальным дилерам немецкого концерна, которые в ходе скандала понесли значительные убытки.

Так, согласно постановлению судьи, VW AG должен будет заплатить каждому из своих дистрибьюторов по 1,85 млн долларов. Стоит отметить, что концерн долгие годы укреплял свои позиции на американском авторынке и его дилерская сеть за все время разрослась до 650 центров. Таким образом, в совокупности автопроизводитель должен выплатить компенсаций на общую сумму более 1,2 млрд долларов.

Однако, новые расходы на урегулирования последствий «дизельгейта» не стали новостью для концерна. Договоренность с официальными дилерами в США была достигнута еще в прошлом октябре. Впрочем, вышеназванная сумма является, фактически, отступными. На деле концерн заплатит еще больше, но это уже не будет зафиксировано в материалах следствия.

Стоит отметить, что в общей сложности «дизельный скандал» стоил немецкому концерну 22 млрд долларов только в США. Другие страны также требуют выплаты штрафов и компенсаций.