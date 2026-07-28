Volkswagen превратил Golf GTI в монстра мощностью более 1000 л.с.

Volkswagen представил уникальную гоночную версию Golf GTI, приуроченную к 75-летию присутствия бренда в Южной Африке

Главной особенностью модели стал 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор Audi, которому увеличили мощность, превышающую 1000 л.с. В стоковой модификации агрегат развивает 400 л.с. Несмотря на название Golf GTI, модель получила полный привод и коробку Sadev, предназначенную для гоночных автомобилей. По своим характеристикам такая конфигурация скорее соответствует модели Golf R, хотя исходной машиной стал именно GTI.

При этом выделяется модель не только мощной силовой установкой, но также и развитым аэродинамическим обвесом с огромным антикрылом и “юбкой”. Все кузовные панели выполнены из углепластика, а внутри убрали все лишнее и установлен каркас безопасности. К сожалению, точная масса автомобиля и его динамические характеристики пока неизвестны.