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22 янв 2020

Раскрыта дата премьеры электрического кроссовера Volkswagen

Раскрыта дата премьеры электрического кроссовера Volkswagen

Автомобиль под названием ID.4 представят на автосалоне в Нью-Йорке в апреле. Продажи кроссовера могут начаться уже в следующем году

Кроссовер построят на платформе MEB, и он станет серийным воплощением концепта Crozz. Помимо версий с одним электромотором, автомобиль будет предлагаться в полноприводных модификациях с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси.

Ожидается, что внешне новинка будет не сильно отличаться от прототипа, который впервые дебютировал в 2017 году на автосалоне в Шанхае. Габаритная длина концепта составила 4625 мм, ширина — 1891 мм, а высота — 1609 миллиметров. Размер колесной базы равен 2773 миллиметрам. Если рассуждать более понятным языком, то новинка по габаритам будет сопоставима с Tiguan Allspace. Позднее в «зеленой» линейке Volkswagen появится электрический купе-кроссовер ID.5. Всего к 2025 г. немцы планируют запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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