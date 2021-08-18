Российский Volkswagen Crafter получил новый мотор

Немецкий концерн возобновил продажи своей коммерческой модели Crafter в базовой комплектации, которая оснащается дизельным двигателем.

Этот мотор был доработан, правда, производитель не заявляет никакой конретики, лишь утверждая, что результатом стало повышение надежности. Мощность агрегата, к слову, составляет 102 лошадиные силы. Кажется, что это немного. Возможно, но посмотрите на крутящий момент – эта величина является наиболее важной для коммерческого транспорта. Собственно здесь он составляет 300 Нм – внушительный показатель.

Интересно, что этот же мотор может предлагаться в различных вариантах форсировки – на 109 и 140 лошадиных сил. Коробки передач — шестискоростная МКП или восьмиступенчатый «автомат».