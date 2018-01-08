Компания Volkswagen в котором видеоролике рассказала о нескольких премьерах, которые готовит в этом году. Среди них новые поколения Jetta (январь) и Volkswagen Touareg (весна), но самой интересной должна стать премьера компактного кроссовера T-Cross.

В Южной Америке он придет на смену CrossFox, приподнятому хэтчебку. Машина будет построена на модульной платформе MWB A0, как и Polo с Virtus. В новом поколении у Volkswagen Polo нет варианта CrossPolo, в котором под кроссовер маскировался универсал. Так что нельзя исключать, что в Volkswagen пойдут по пути наименьших расходов и T-Cross будет просто приподнятым хэтчбеком с бутафорскими псевдовнедорожными атрибутами. В таком случае на нашем рынке, а в Volkswagen уже говорили, что намерены сосредоточиться на развивающихся рынках на кроссоверах, конкурентами T-Cross станут Lada XRAY, Renault Sandero и Kia Rio X-Line.

Однако в ролике мелькал концепт T-Cross Breeze, показанный компанией в 2016 году. Это была довольно яркая машина, кроссовер-кабриолет, не имевший ничего общего с сегментом «приподнятых хэтчбеков». Так что нельзя исключать и ту вероятность, что серийный T-Cross будет все же выглядеть как кроссовер, а его конкурентами станут такие модели как Hyundai Creta и Renault KWID.

Никаких подробностей или шпионских фотографий T-Cross до сих пор нет. Это наталкивает на мысль, что машину представят в конце года на автосалоне в Сан-Пауло. Кроссовер должен появиться и у нас. В конце прошлого года Volkswagen официально заявил, что на развивающихся рынках сосредоточится на кроссоверах. Кроме того, в компании подтвердили, что создадут два кроссоверах для развивающихся стран.