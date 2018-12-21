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21 дек 2018

Санта-Клаус рассекретил багги Volkswagen

Санта-Клаус рассекретил багги Volkswagen
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий производитель решил креативно подойти к вопросу анонсов новых моделей. На своих рождественских открытках концерн показал одну из своих самых интересных разработок

Да, речь идёт об электрическом багги из семейства I.D, и на открытке им управлял Санта-Клаус, везя кому-то свои подарки. Информация по разработке этого автомобиля появилась в начале зимы.

Что касается самой модели, то багги должен быть неким сочетанием ретро-дизайна и современных технологий. Его дизайн будет выполнен в стилистике старых багги от Meyers, которые, в свою очередь, строились на шасси легендарного “Жука”.

С технической точки зрения автомобиль будет типичным электромобилем. Багги позаимствует начинку от электрического хэтчбека Neo. Кстати, автомобиль будет построен на платформе MEB. Грубо говоря - это MQB в мире электромобилей, а именно модульная архитектура, которая может стать основой для автомобилей разных классов и размеров. К слову, серийную версию этой платформы показали совсем недавно, в сентябре.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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