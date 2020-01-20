Традиционные автопроизводители уйдут в небытие

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс рассказал о необходимости реформ и инвестиций в новые технологии, ради собственного выживания

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс считает, что время традиционных автомобильных производителей подошло к концу. Об этом он заявил на собрании совета директоров немецкого концерна, сообщает Reuters. «Самый большой вопрос заключается в том, насколько быстро мы развиваемся в данный момент. Если мы дальше будем продолжать с нынешней скоростью, то нам придется очень трудно. Эра классических автопроизводителей закончена», — отметил Дисс.

Любопытно, что топ-менеджер сравнил ситуацию с жизненным циклом компании Nokia, которая в середине 2000-х доминировала на рынке мобильных телефонов, однако впоследствии отказалась от дальнейшего развития собственной операционной системы и была вынуждена продать это направление бизнеса.