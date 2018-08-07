Марка Volkswagen может столкнуться с проблемами при сертификации своих моделей по новым требованиям, которые вступают в сентябре этого года

С сентября этого года в Европе вступает в силу новый сертификационный цикл WLTP, который намного ближе к реальным условиям эксплуатации автомобилей, нежели устаревший NEDC, который иногда называют «симулятором никуда не спешащего пенсионера». Без соответствия новым требованиям компании не смогут продавать автомобили в Европе.

В Volkswagen признались, что испытывают проблемы со специалистами по двигателям, и из-за этого у марки могут возникнуть проблемы с сертификацией по новому циклу. Отток мотористов, по словам главы Volkswagen Герберта Дисса, начался с момента «Дизельгейта» и не прекращается по сегодняшний день.

«Экспертиза в этой области нами потеряна, — признался Дисс в интервью Automotive News Europe. — Регуляторы стали умнее и по-другому смотрят на объемы выбросов вредных веществ. Учитываются даже такие факторы как шины и включен ли кондиционер во время испытаний».

В июне Volkswagen уведомил своих акционеров о том, что из-за нового цикла испытаний не способен выйти на запланированные объемы производства в этом году. Устранение всех проблем, связанных с введением цикла WLTP, обойдется концерну минимум в миллиард евро.

