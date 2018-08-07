Автомобильный портал Motorpage
7 авг 2018

У Volkswagen не хватает специалистов по двигателям

У Volkswagen не хватает специалистов по двигателям

Марка Volkswagen может столкнуться с проблемами при сертификации своих моделей по новым требованиям, которые вступают в сентябре этого года

С сентября этого года в Европе вступает в силу новый сертификационный цикл WLTP, который намного ближе к реальным условиям эксплуатации автомобилей, нежели устаревший NEDC, который иногда называют «симулятором никуда не спешащего пенсионера». Без соответствия новым требованиям компании не смогут продавать автомобили в Европе.

В Volkswagen признались, что испытывают проблемы со специалистами по двигателям, и из-за этого у марки могут возникнуть проблемы с сертификацией по новому циклу. Отток мотористов, по словам главы Volkswagen Герберта Дисса, начался с момента «Дизельгейта» и не прекращается по сегодняшний день.

«Экспертиза в этой области нами потеряна, — признался Дисс в интервью Automotive News Europe. — Регуляторы стали умнее и по-другому смотрят на объемы выбросов вредных веществ. Учитываются даже такие факторы как шины и включен ли кондиционер во время испытаний».

В июне Volkswagen уведомил своих акционеров о том, что из-за нового цикла испытаний не способен выйти на запланированные объемы производства в этом году. Устранение всех проблем, связанных с введением цикла WLTP, обойдется концерну минимум в миллиард евро.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autonews Europe

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen решил складировать автомобили на многоярусных паркингах

25 июля 2018
Volkswagen Touran L

VW Touran прикинулся кроссовером

25 июля 2018
Volkswagen T-Cross

Volkswagen раскрыл первые подробности о своем маленьком кроссовере

13 июля 2018
Volkswagen Teramont

VW Teramont: продажи только стартовали, а уже найден дефект

09 июля 2018
Volkswagen Golf R

По стопам Seat: Volkswagen Golf R потеряет в мощности

09 июля 2018
Volkswagen T-Cross

Самый маленький кроссовер Volkswagen: первая информация

05 июля 2018

 Новости Volkswagen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2018 хорошо оплаченное хобби
Тест драйв
03 августа 2018

Datsun mi-DO
"Хорошо оплаченное хобби"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace 2019 чем озадачил, удивил и впечатлил
Тест драйв
01 августа 2018

Jaguar I-Pace
"Чем озадачил, удивил и впечатлил Jaguar I-Pace"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander gt на встречу с экзотикой
Автопутешествия
25 июля 2018

Mitsubishi Outlander
"На встречу с экзотикой"

Написано новостей:

2 1 7 4 0