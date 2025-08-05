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5 авг 2025

В интернете появились изображения неизвестного ранее концепта электрокара Volkswagen 2017 года

В интернете появились изображения неизвестного ранее концепта электрокара Volkswagen 2017 года
Автор фото: фирма-производитель

Концепт был создан в 2017 году дизайнером Степаном Рехаком в рамках внутреннего проекта «Blast from the Past» и задумывался как часть электрического семейства ID

Дизайн и форма кузова концепта вдохновлены спорткаром Volkswagen SP2 1970-х годов. Автомобиль выделяется широкими колесными арками, скрытыми дверными ручками, минималистичными боковыми зеркалами и узкими полосами светодиодной оптики.

По задумке автомобиль должен базироваться на платформе MEB (на ней строятся модели семейства ID) и приводиться в движение электрической силовой установкой. SP2 50 лет назад комплектовался 1,7-литровым мотором мощностью 64 л.с. Чтобы разогнаться до «сотни», требовалось около 15 секунд. Несмотря на то, что SP2 не стал коммерческим хитом, он завоевал культовый статус среди поклонников марки.

При написании новости использовалась информация:
carthrottle

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