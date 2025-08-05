В интернете появились изображения неизвестного ранее концепта электрокара Volkswagen 2017 года

Концепт был создан в 2017 году дизайнером Степаном Рехаком в рамках внутреннего проекта «Blast from the Past» и задумывался как часть электрического семейства ID

Дизайн и форма кузова концепта вдохновлены спорткаром Volkswagen SP2 1970-х годов. Автомобиль выделяется широкими колесными арками, скрытыми дверными ручками, минималистичными боковыми зеркалами и узкими полосами светодиодной оптики.

По задумке автомобиль должен базироваться на платформе MEB (на ней строятся модели семейства ID) и приводиться в движение электрической силовой установкой. SP2 50 лет назад комплектовался 1,7-литровым мотором мощностью 64 л.с. Чтобы разогнаться до «сотни», требовалось около 15 секунд. Несмотря на то, что SP2 не стал коммерческим хитом, он завоевал культовый статус среди поклонников марки.