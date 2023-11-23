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23 ноя 2023

В Китае стартовали продажи Volkswagen ID.7 Vizzion

В Китае стартовали продажи Volkswagen ID.7 Vizzion

Совместное предприятие FAW-Volkswagen объявило о старте предварительных продаж нового электрического седан ID.7 Vizzion. Цены в Китае начинаются от 237 700 юаней (по актуальному курсу - 2 924 000 рублей)

Фактически данная модель приходит на замену Volkswagen Passat, который относительно недавно был снят с производства. Внешний облик ID.7 рассекретили еще весной этого года, когда автомобиль проходил сертификацию в Китае. Интересно, что ID.7 визуально напоминает лифтбэк, но на самом деле - это классический седан с изолированным багажным отделением.

В салоне устанавливается 15-дюймовый экран мультимедийной системы. За его работу отвечает фирменная операционная система ID.OS 2.0. Главная фишка - это фирменная стеклянная крыша Sky View, которая может блокировать 99% ультрафиолетовых лучей и более 83% тепла. Габариты новинки: 4956/1862/1537 мм., при колесной базе в 2965 мм.

Стандартная версия ID.7 Vizzion приводится в движение одним электромотором мощностью 204 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Также будет доступна полноприводная версия с двумя электромоторами мощностями 107 л.с. (спереди) и 204 л.с. (сзади). На данный момент покупателям предложен аккумулятор емкостью 84,8 кВт*ч. У моноприводной версии запас хода составит 642 км, а у полноприводной - 570 км. Однако когда начнутся полноценные продажи, стандартная версия будет предложена с батареей на 77 кВт*ч. Максимальная скорость у обеих версиях ограничена на отметке в 155 км/ч.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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