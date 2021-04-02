В моторную гамму Volkswagen Passat вернули двухлитровый агрегат

В ноябре прошлого года Volkswagen лишил Passat двухлитрового двигателя, оставив автомобиль с безальтернативным мотором 1.4.

Впрочем, после нескольких месяцев отcутствия двухлитровый агрегат опять вернулся в строй. Причем производитель даже не намекнул на причины таких пертурбаций моторной линейки. Впрочем, это и не важно. Есть один нюанс - вернувшийся мотор будет доступен только для двух «старших» комплектаций – Business и Exclusive.

Что касается самого мотора, то это агрегат с турбонаддувом. Мощность силовой установки – 190 лошадиных сил. Трансмиссия для такого мотора положена одна – 7-ступенчатый «робот» DSG. Интересно, что машина с таким мотором будет очень резвой – разгон до сотни занимает немногим больше семи секунд.