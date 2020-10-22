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22 окт 2020

В новом Volkswagen ID.3 однозначно удастся выжить

В новом Volkswagen ID.3 однозначно удастся выжить
Автор фото: фирма-производитель

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тест электрокара Volkswagen ID.3, который заработал там высший бал

Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов хэтчбека Volkswagen ID.3 — первого электромобиля немецкой марки нового поколения. Автомобиль получил максимальную оценку, заработав пять звезд из пяти возможных. Безопасность взрослых пассажиров Volkswagen ID.3 оценили в 87%, детей — 89%, пешеходов — 71%, а электронные вспомогательные системы удостоились 85%. В целом автомобиль продемонстрировал хорошие результаты по итогам всех тестов.

При этом показания, снятые с манекенов, показали высокий риск получения серьезных травм грудной клетки водителя при фронтальном ударе о движущийся барьер и столкновении со столбом. В Euro NCAP также отметили большое количество сенсоров и систем активной безопасности, которые помогают водителю избежать серьезных аварий.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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