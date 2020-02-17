В Россию приехал новый Passat

Volkswagen запустил продажи обновленного седана Passat, который доступен с двумя двигателями и в трех комплектациях.

В линейку двигателей рестайлингового Volkswagen Passat вошел 1,4-литровый агрегат мощностью 150 л. с., а также 2-литровый 190-сильный мотор. Базовый двигатель работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонной роботизированной трансмиссией, а более мощный агрегат сочетается только с «роботом».

В состав оснащения автомобиля в базовой версии входит круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система старт-стоп, функция помощи при старте на подъеме, внешние зеркала с электрическим приводом и обогревом, подогрев передних сидений, а также мультимедиа с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем и 8 динамиками.Напомним, обновленный Volkswagen Passat был представлен в феврале 2019 г. на специальном мероприятии в Гамбурге. Внешне автомобиль, построенный на все той же платформе MQB, можно отличить от предшественника благодаря бамперам и измененной оптике









